В Казани 26 февраля пройдет очередной рейд по автобусам и такси

Фото: Максим Платонов

ГИБДД Казани пройдете очередной рейд с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.



Рейд пройдет 26 февраля с 14.30 до 17.00. Под пристальным вниманием окажется лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, а также управляющие автобусами и легковым такси без соответствующих документов и с техническими неисправностями.

Фото: Максим Платонов

Напомним, прошлый рейд по автобусам прошел 19 февраля. В ходе него сотрудники ГИБДД составили 28 административных материалов: 16 связаны с управлением общественным транспортом с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ), еще три - с управлением транспортом с заведомо неисправными тормозами, рулем или сцеплением (ч. 2 статьи 12.5 КоАП РФ).