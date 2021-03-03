«Ак Барс» сыграет дома с «Торпедо» в первом матче серии плей-офф КХЛ

В среду «Ак Барс» дома проведет первый матч серии против нижегородского «Торпедо» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Казанцы вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с первого места в Восточной конференции и будут иметь преимущество своей площадки. «Торпедо» в регулярном чемпионате заняло восьмую строчку на Востоке.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза. В трех матчах победу одержали подопечные Дмитрия Квартальнова — 6:2, 7:5 и 2:0. Единственное поражение в противостоянии с «Торпедо» казанцы потерпели в Нижнем Новгороде — 2:4.

Основным голкипером «Ак Барса» на стартовую игру плей-офф станет Адам Рейдеборн. За нижегородцев могут сыграть четыре бывших хоккеиста казанцев — защитники Зият Пайгин и Марк Марин, а также форварды Михаил Варнаков и Артем Михеев.

Первый матч розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани и начнется в 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».