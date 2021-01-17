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«Ак Барс» дома обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

20:02, 17.01.2021
«Ак Барс» дома обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающей стала шайба, заброшенная в начале третьего периода нападающим казанцев Кириллом Петровым. В самом конце встречи окончательный счет установил Патрис Кормье, поразивший пустые ворота гостей.

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн оформил третий шатаут в сезоне, отразив все броски соперника.

«Ак Барс» — «Торпедо» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 — Петров (Журавлев, 43:45);
2:0 — Кормье (59:42, п.в.).

СпортХоккей
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