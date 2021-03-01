Рейдеборн будет стартовым вратарем «Ак Барса» на плей-офф

Вратарь Адам Рейдеборн начнет плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве основного голкипера «Ак Барса». Об этом сообщил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

«Начнет Адам Рейдеборн. Понимание всегда есть. Начинает Адам, а дальше… Каждый матч разный, там будем смотреть. Будем исходить из этого. На первый матч идем с Адамом», — сказал Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов. Фото: ak-bars.ru

Отметим, что второй вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был признан лучшим голкипером КХЛ по итогам прошлого сезона.

В первом раунде Кубка Гагарина казанской команде предстоит сыграть против нижегородского «Торпедо». Стартовый матч плей-офф состоится в Казани 3 марта.