Зият Пайгин продлил контракт с «Торпедо» еще на два сезона

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Воспитанник казанского «Ак Барса» продлил соглашение до конца сезона-2022/23.

Также нижегородцы продлили контракт с защитником Михаилом Орловым.

Пайгин перешел в состав «Торпедо» по ходу нынешнего регулярного чемпионата КХЛ и успел провести за нижегородскую команду 38 матчей. За это время защитник отметился 13 (6+7) очками за результативность при показателе полезности "+6".

Напомним, по окончании прошлого сезона Пайгин перешел из «Нефтехимика» в ярославский «Локомотив», но прямо перед началом нового чемпионата с защитником расторгли контракт.