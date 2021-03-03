В Татарстане пожаловались на нехватку вакцин от бешенства

Жители Татарстана пожаловались на нехватку вакцин от коронавируса. Такая ситуация происходит по всей России.

В одной из казанских поликлиник, куда обратилась местная жительница после того, как собака прокусила ей колено, осталась последняя ампула вакцины от бешенства, а прививку от столбняка ей делать не стали, отправив в поликлинику. Похожая ситуация произошла месяц назад в Зеленодольском районе. Там бродячие собаки напали на двух четвероклассниц, одну покусали по пути в музыкальную школу, другую — у городского озера. Однако вакцинировать девочек в медучреждениях не стали, сославшись на отсутствие необходимого препарата. Родители обратились к местным властям.

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Дефицит вакцин от бешенства в России начал появляться еще в прошлом году, поскольку выпуском занимаются лишь две отечественные компании — Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. Чумакова и НПО «Микроген».

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что препараты от бешенства имеются во всех лечебных учреждениях. Новые партии развозятся по мере поступления поставок. «Реальное время» обзвонило большинство казанских травматологических пунктов. Во всех ответили, что на сегодня уже имеются и столбнячный анатоксин, и вакцина от бешенства. Но в травмпункте при ГКБ №12 признались, что у них осталось всего четыре ампулы и только для пациентов из своего района.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

