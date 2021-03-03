В Елабуге уровень безработицы снизился на 3%

По сравнению с осенним периодом прошлого года уровень безработицы в Елабуге снизился более чем на 3%. На сегодняшний день этот показатель составляет 1,91%.

По данным на 1 марта, в Елабужском районе РТ зарегистрировано 827 нетрудоустроенных человек.

В Татарстане 60% от общего числа безработных граждан составляют женщины, уволившиеся по собственному желанию с последнего места работы, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ.

Напомним, в Татарстане, по данным Минтруда РТ на 24 февраля, были зарегистрированы 31 228 безработных граждан. За неделю их количество сократилось на 796 человек. За полгода безработица в республике снизилась на 44,5 тыс. человек, на 1 февраля 2021 года ее уровень составлял 1,7% (около 34 тыс. человек).



Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в республике планируется создать 11 тыс. новых рабочих мест на вновь созданных и действующих предприятиях. На сегодняшний день в Татарстане прогнозируют потребность в кадрах на долгосрочную перспективу.



Татьяна Демина