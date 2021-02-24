В Татарстане число безработных снизилось до 31,2 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, по данным на 24 февраля, зарегистрировано 31 228 безработных граждан. За неделю их количество сократилось на 796 человек, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

На сегодняшний день уровень безработицы в Татарстане составляет 1,54% от численности рабочей силы. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составляет 0,68 человека на одну вакансию.

Снижение числа безработных в Татарстане наблюдается в Набережных Челнах — 3 137 человек (-134 человека за неделю). В Нижнекамске зарегистрировано 1 803 нетрудоустроенных, в Елабуге — 766, в Зеленодольске — 731, в Менделеевске — 99.

Увеличилось число безработных за неделю в Камских Полянах (+7 человек) и в Чистополе (+11).



Фото: Максим Платонов (архив)

В базе службы занятости населения Татарстана на сегодняшний день представлено 46 237 вакансий. В том числе 2 576 появились за последнюю неделю.

Напомним, по данным Минтруда на 17 февраля, уровень безработицы в республике составил 1,58% от численности рабочей силы (32 024 официально безработных татарстанца).

Татьяна Демина