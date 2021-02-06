В Татарстане показатель безработицы снизился на 44,5 тыс. человек за полгода

В Татарстане безработица снизилась за полгода на 44,5 тыс. человек. 1 января 2020 года уровень безработицы составлял 0,54% (10 903 человека), на 1 февраля 2021 года — 1,7% (около 34 тыс. человек). Об этом сообщила на совещании в Доме правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



По ее словам, в республике наблюдается устойчивая динамика снижения безработицы, однако в шести районах — Высокогорском, Тукаевском, Альметьевском, Агрызском, Тетюшском и Ютазинском — трудоустройство безработных остается на низком уровне.

Снижение занятости было существенным в сферах транспортировки, гостиничного бизнеса и общепита, наибольший рост показали области обрабатывающего производства, строительства и сельского хозяйства. Сейчас на рынке труда осталось около 50 тыс. рабочих мест.

Зарипова отметила, что в среднем по Татарстану уровень бедности составляет 7,4%, в семи муниципальных районах уровень бедности выше, чем в среднем по республике: в Черемшанском районе уровень бедности — 14%, в Кайбицком, Верхнеуслонском, Муслюмовском, Новошешминском, Атнинском, Тюлячинском — от 13,9 до 13,5%.

Фото: realnoevremya.ru

По последним данным, в Татарстане уровень безработицы составляет 1,69% от численности рабочей силы.