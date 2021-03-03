В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта

Фото: Антон Журавлев (архив)

В управлении Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта. Эксперты порекомендовали воздержать от покупки дешевых сладостей в переходах или около метро.

В Роспотребнадзоре напомнили, что конфеты следует приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, на торговых базах или официальных рынках. При этом следует особое внимание уделить сроку годности изделий.

Маркировка (этикетка) должна быть четкой, легко-читаемой и содержать информацию, написанную на русском языке, о:

наименовании продукта и кондитерских изделий, входящих в него;

наименовании и местонахождение изготовителя;

массе (нетто).

Фото: realnoevremya.ru

На этикетке кондитерских наборов, в которые входят несколько видов и наименований изделий, должны быть указаны следующие данные:

общий состав ингредиентов всех изделий;

пищевая ценность;

условия хранения и срок годности;

дата изготовления и упаковки;

обозначение документа в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям.

В преддверии Нового года эксперты Роскачества объясняли, как выбрать сладкий подарок и на что следует обращать внимание при покупке.

Татьяна Демина