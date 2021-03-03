В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта
В управлении Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта. Эксперты порекомендовали воздержать от покупки дешевых сладостей в переходах или около метро.
В Роспотребнадзоре напомнили, что конфеты следует приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, на торговых базах или официальных рынках. При этом следует особое внимание уделить сроку годности изделий.
Маркировка (этикетка) должна быть четкой, легко-читаемой и содержать информацию, написанную на русском языке, о:
- наименовании продукта и кондитерских изделий, входящих в него;
- наименовании и местонахождение изготовителя;
- массе (нетто).
На этикетке кондитерских наборов, в которые входят несколько видов и наименований изделий, должны быть указаны следующие данные:
- общий состав ингредиентов всех изделий;
- пищевая ценность;
- условия хранения и срок годности;
- дата изготовления и упаковки;
- обозначение документа в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
- информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям.
В преддверии Нового года эксперты Роскачества объясняли, как выбрать сладкий подарок и на что следует обращать внимание при покупке.
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