Новости общества

03:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта

03:32, 03.03.2021
В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта
Фото: Антон Журавлев (архив)

В управлении Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта. Эксперты порекомендовали воздержать от покупки дешевых сладостей в переходах или около метро.

В Роспотребнадзоре напомнили, что конфеты следует приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, на торговых базах или официальных рынках. При этом следует особое внимание уделить сроку годности изделий.

Маркировка (этикетка) должна быть четкой, легко-читаемой и содержать информацию, написанную на русском языке, о:

  • наименовании продукта и кондитерских изделий, входящих в него;
  • наименовании и местонахождение изготовителя;
  • массе (нетто).
Фото: realnoevremya.ru

На этикетке кондитерских наборов, в которые входят несколько видов и наименований изделий, должны быть указаны следующие данные:

  • общий состав ингредиентов всех изделий;
  • пищевая ценность;
  • условия хранения и срок годности;
  • дата изготовления и упаковки;
  • обозначение документа в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
  • информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям.

В преддверии Нового года эксперты Роскачества объясняли, как выбрать сладкий подарок и на что следует обращать внимание при покупке.

Татьяна Демина
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем