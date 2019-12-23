В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок

Эксперты Роскачества объяснили, как выбрать сладкий новогодний подарок и на что следует обращать внимание при покупке.

Специалисты рекомендовали покупать такие наборы в крупных торговых сетях или специализированных магазинах. Обычно там продают подарки, собранные на производстве, и в таком случае в упаковку чаще всего попадают конфеты и шоколад одной партии со схожим сроком годности.

При покупке стоит обратить внимание на то, чтобы на этикетке были указаны наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей.

Эксперты также отметили, что срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, а хранить сладкие подарки следует при температуре в 15—17 градусов.

В качественном подарке могут быть конфеты, вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. В составе не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), натурального кофе и гидрогенизированных масел и жиров.

Помимо этого, в Роскачестве рекомендовали учитывать и возрастные ограничения. Так, игрушки для детей до трех лет не должны содержать натурального меха и натуральной кожи — это сильный аллерген. Также подарок не должен содержать стекло, бьющиеся материалы или мелкие детали.

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