В Казани пройдет литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova

Фото: Максим Платонов (архив)

5 марта в Казани пройдет литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova, изданной на английском языке, сообщается на сайте мэрии города. Ее передадут образовательным учреждениям с целью сохранения и развития творческого наследия народной артистке ТАССР.



Книга состоит из трех частей: воспоминаний певицы, опубликованных в 1995 году отдельной книгой, воспоминаний поклонников и фотогалереи, в которой собраны эксклюзивные снимки, ранее нигде не публиковавшиеся.

Книга объемом 208 страниц издана по программе увековечивания памяти народной певицы, утвержденной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, при содействии правительства республики, Минкультуры РТ, мэрии Казани и Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2019 году в Казанской ратуше прошла презентация книги «Альфия Авзалова». В мероприятии приняли участие дочери знаменитой татарской исполнительницы — Зульфия и Гузель Авзаловы, деятели искусства и представители творческой интеллигенции.



Татьяна Демина