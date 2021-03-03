В Казани пройдет литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova
5 марта в Казани пройдет литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova, изданной на английском языке, сообщается на сайте мэрии города. Ее передадут образовательным учреждениям с целью сохранения и развития творческого наследия народной артистке ТАССР.
Книга состоит из трех частей: воспоминаний певицы, опубликованных в 1995 году отдельной книгой, воспоминаний поклонников и фотогалереи, в которой собраны эксклюзивные снимки, ранее нигде не публиковавшиеся.
Книга объемом 208 страниц издана по программе увековечивания памяти народной певицы, утвержденной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, при содействии правительства республики, Минкультуры РТ, мэрии Казани и Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ.
В 2019 году в Казанской ратуше прошла презентация книги «Альфия Авзалова». В мероприятии приняли участие дочери знаменитой татарской исполнительницы — Зульфия и Гузель Авзаловы, деятели искусства и представители творческой интеллигенции.
Справка
Альфия Авзалова родилась 15 января 1933 года в Актаныше. С 1957 года она стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца. Основала собственную концертную группу, в которую вошел инструментальный ансамбль «Казан утлары» под руководством Карима Габидуллина. Альфия Авзалова гастролировала по республикам Средней Азии и Прибалтики, регионам России.
Первый большой успех певица завоевала на Декаде татарского искусства и литературы в Москве в 1957 году. Альфия Авзалова скончалась в ночь на 15 июня 2017 года в возрасте 84 лет. После продолжительной болезни причиной смерти стал инсульт. Артистка похоронена на Татарском кладбище в Казани.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/142297-v-kazani-otkryli-memorialnuyu-dosku-alfie-avzalovoy
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