Памяти певицы: в Казани презентовали книгу об Альфие Авзаловой

Сегодня в Казанской ратуше состоялась презентация книги «Альфия Авзалова». В презентации приняли участие дочери знаменитой татарской исполнительницы — Зульфия и Гузель Авзаловы, деятели искусства и представители творческой интеллигенции.

Книга была издана по инициативе Фонда сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой, он был создан еще при жизни певицы — в этом году некоммерческой организации исполняется 10 лет. Фонд планирует передать по одному экземпляру книги учебным заведениям и библиотекам республики.