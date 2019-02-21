Памяти певицы: в Казани презентовали книгу об Альфие Авзаловой

Сегодня в Казанской ратуше состоялась презентация книги «Альфия Авзалова». В презентации приняли участие дочери знаменитой татарской исполнительницы — Зульфия и Гузель Авзаловы, деятели искусства и представители творческой интеллигенции.
Книга была издана по инициативе Фонда сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой, он был создан еще при жизни певицы — в этом году некоммерческой организации исполняется 10 лет. Фонд планирует передать по одному экземпляру книги учебным заведениям и библиотекам республики.
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