В марте татарстанцев ждут три выходных дня подряд

В Минтруда Татарстана напомнили о выходных днях в марте. При пятидневной рабочей неделе, в этом месяце жители республики будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.

Это связано с празднованием 8 марта Международного женского дня (статья 112 Трудового кодекса РФ).

В декабре 2020 года Минтруд Татарстана опубликовал подробный производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году. Общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в республике в этом году составит 121 день.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее аналитики выяснили, как татарстанцы готовятся в 8 Марта.

Татьяна Демина