В Набережных Челнах назначили директора строящейся православной гимназии

В Набережных Челнах назначили директора строящейся православной гимназии. Им стал помощник благочинного Закамского округа по строительству и начальник штаба Боровецкого хутора Волжского казачьего войска, соучредитель челнинского отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» в РТ Александр Черный, сообщает портал Сhelny-biz.ru.

Строительство православной гимназии началось в прошлом году. Оно ведется на территории прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца и предусматривает три этапа.

Фото: pravchelny.ru

Напомним, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в конце января заявил, что намерен оказать финансовую поддержку в строительстве образовательного учреждения.



Татьяна Демина