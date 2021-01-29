Новости общества

09:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Набережных Челнов пообещал вложиться в строительство православной гимназии

08:39, 29.01.2021 1
Мэр Набережных Челнов пообещал вложиться в строительство православной гимназии
Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев намерен оказать финансовую поддержку в строительстве православной гимназии на территории прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца. Об этом он заявил на стройплощадке, куда приехал накануне с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Магдеев рекомендовал открыть расчетный счет на строительство объекта.

«Все мы внесем свою лепту, свой вклад на этот расчетный счет, в том числе и я. Мы готовы вместе с нашими руководителями помочь. Кто-то может не деньгами, а арматурой, бетоном помочь. Мы понимаем, что это нужный и важный объект, поэтому будем поддерживать строительство», — сказал глава города.

Ранее Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетили в Казани храм Сошествия Святого Духа.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:27
    все условия только русскоязычным.В Татарстане татары стали второсортными.. Пусть сами проваславные за свои деньги строять.Когогины иолько одни могут финансировать..А где мусульманские гимназии ????
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем