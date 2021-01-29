Мэр Набережных Челнов пообещал вложиться в строительство православной гимназии

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев намерен оказать финансовую поддержку в строительстве православной гимназии на территории прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца. Об этом он заявил на стройплощадке, куда приехал накануне с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Магдеев рекомендовал открыть расчетный счет на строительство объекта.

«Все мы внесем свою лепту, свой вклад на этот расчетный счет, в том числе и я. Мы готовы вместе с нашими руководителями помочь. Кто-то может не деньгами, а арматурой, бетоном помочь. Мы понимаем, что это нужный и важный объект, поэтому будем поддерживать строительство», — сказал глава города.

Ранее Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетили в Казани храм Сошествия Святого Духа.

Ольга Плешкова