В 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone

В 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone. Так считает аналитик Минг-Чи Куо.

По его мнению, iPhone сохранит разъем Lightning в будущем iPhone 13. Однако технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe планируют активно развивать. По прогнозам эксперта, полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 году, сообщает «РИА Новости».

Также у новых iPhone будет другая сверхширокоугольная камера, которая получит функцию автофокуса. В Pro-версию установят усовершенствованные сканеры LiDAR и дисплеи LTPO с частотой обновления картинки 120 Гц. Дизайн телефонов нового поколения полностью повторит 12-ю серию.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в новых ноутбуках MacBook Pro появятся дополнительные разъемы, которые убрали несколько лет назад.



Ольга Плешкова