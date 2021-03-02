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В 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone

18:53, 02.03.2021
В 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone
Фото: apple.com

В 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone. Так считает аналитик Минг-Чи Куо.

По его мнению, iPhone сохранит разъем Lightning в будущем iPhone 13. Однако технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe планируют активно развивать. По прогнозам эксперта, полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 году, сообщает «РИА Новости».

Также у новых iPhone будет другая сверхширокоугольная камера, которая получит функцию автофокуса. В Pro-версию установят усовершенствованные сканеры LiDAR и дисплеи LTPO с частотой обновления картинки 120 Гц. Дизайн телефонов нового поколения полностью повторит 12-ю серию.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в новых ноутбуках MacBook Pro появятся дополнительные разъемы, которые убрали несколько лет назад.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологии Татарстан
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