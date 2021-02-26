В ноутбуках Apple появятся дополнительные разъемы

В новых ноутбуках MacBook Pro появятся дополнительные разъемы, которые убрали несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.

Нововведение коснется MacBook Pro следующего поколения. Устройства получат HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Большинство пользователей «яблочной» техники ранее выражали недовольство решению Apple лишить ноутбуки востребованных интерфейсов. Для полноценной работы приходится докупать переходники для портов USB-C.

Ожидается, что новые модели ноутбуков появятся во втором полугодии 2021 года.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что Apple готовит к выпуску беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов iPhone 12 последнего поколения. Он будет совместим с устройством MagSafe.



В январе СМИ узнали о планах Apple выпустить в текущем году два новых MacBook Pro. Их оснастят собственными процессорами компании следующего поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой.