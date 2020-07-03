В Татарстане мужчина подпер дверь и поджег дом вместе с хозяином

22 мая в селе Абдрахманово Альметьевского района 30-летний мужчина подпер входную дверь и поджег ее. Хозяин дома погиб во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, весной 2020 года к погибшему обратился приятель с просьбой пожить у него. При этом у хозяина дома уже проживал один постоялец. Несколько дней до трагедии мужчины пили вместе спиртные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний прогнал гостя. Ночью он вернулся и поджег дом.

Владелец дома погиб, а его приятель смог выбраться.

Следственный отдел по городу Альметьевску СУ СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и убийство, совершенное общеопасным способом).

В ходе допроса мужчина признал вину частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вчера в Лениногорске по обвинению в изнасиловании был арестован беглый экс-гаишник.

