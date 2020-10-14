В Альметьевске арестован серийный поджигатель, его обвиняют в убийстве и покушениях

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ расследует дело о покушениях на жизни четырех человек и убийстве одного из них. Причастность к преступлениям частично признал 31-летний житель Альметьевского района.



По версии следствия, ночью 5 июня 2020 года в селе Абдрахманово Альметьевского района нетрезвый злоумышленник пришел в чужой дом и потребовал открыть ему двери. Предполагал, что там находится его знакомая. Дверь пьяному не открыли, тогда он разбил окно, подпер входную дверь табуретом, поджег дом и скрылся. Находившимся в доме трем женщинам (старшей — 54, младшей — 23 года) удалось выбраться и спастись.

Также следователи установили, что тот же мужчина причастен к поджогу в ночь на 22 мая 2020 года в том же селе. По версии силовиков, он распивал спиртное в компании двух знакомых, потом поругался с ними, и в результате его выставили за дверь. Тот не ушел — подпер дверь дома доской и совершил поджог. Из двух мужчин в доме спасся лишь один.

По ходатайству следователя суд взял обвиняемого в убийстве и покушениях под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Казани задержали мужчину, подозреваемого в поджоге своей жены.