В Челнах директора компании обвиняют в сборе отходов I—IV классов опасности без лицензии

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя ООО «Сырьевая компания «Ал-Мет», которого обвиняют в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2017 по ноябрь 2018 года директор компании занимался сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I—IV классов опасности. При этом у него не было соответствующей лицензии.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Следствие считает, что предприниматель получил незаконный доход в сумме больше 11,7 млн рублей.

Свою вину он признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в этом году в столице Татарстана планируют максимально охватить весь город раздельным сбором мусора. Сейчас 71% всего объема отходов в Казани — это дуальный сбор.



Ольга Плешкова