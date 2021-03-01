В Казани кондуктор автобуса сбежал с дневной выручкой
В Казани кондуктор сбежал с дневной выручкой. Информацию подтвердили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.
«Кондуктор сегодня вышел на работу первый день. Произошла вот такая ситуация. Целый день работал, обилечивал пассажиров, а в конце дня сбежал с выручкой. Сумма ущерба сейчас подсчитывается», — сообщили в ассоциации.
Перевозчик обратился в полицию. Ведутся поиски кондуктора.
Отметим, что с сегодняшнего дня в Казани подорожал проезд в общественном транспорте. При оплате наличными стоимость проезда составляет 35 рублей.
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