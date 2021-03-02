В Зеленодольске из горящего общежития спасли 16 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Спасатели вывели из горящего здания в Зеленодольске 16 человек, в числе которых пять детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар в пятиэтажном общежитии коридорного типа произошел в час дня. На момент прибытия пожарных в здании происходило горение в левом и правом крыле, было два очага пожара. Жильцов выводили по лестничным маршам с применением масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

Всего пожарные спасли 16 человек, в том числе пять детей, с третьего и вышележащих этажей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Зеленодольске два человека погибли при пожаре в квартире с решетками на окнах. Спасатели обнаружили в квартире мужчину и женщину, передали их медикам. Однако спасти их не удалось.

Ольга Плешкова