В Зеленодольске два человека погибли при пожаре в квартире с решетками на окнах
В Зеленодольске два человека погибли в результате пожара в квартире по адресу Строителей, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
На окнах квартиры были установлены решетки. Спасатели обнаружили в квартире мужчину и женщину, передали их медикам. Однако спасти их не удалось.
Пожарные потушили огонь в 12.14. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее в Высокогорском районе Татарстана при пожаре в садовом доме погиб мужчина. Он сам сообщил о возгорании, однако не смог выбраться из горящего строения — на окнах были установлены решетки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым