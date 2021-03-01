В Зеленодольске два человека погибли при пожаре в квартире с решетками на окнах

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Зеленодольске два человека погибли в результате пожара в квартире по адресу Строителей, 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На окнах квартиры были установлены решетки. Спасатели обнаружили в квартире мужчину и женщину, передали их медикам. Однако спасти их не удалось.

Пожарные потушили огонь в 12.14. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее в Высокогорском районе Татарстана при пожаре в садовом доме погиб мужчина. Он сам сообщил о возгорании, однако не смог выбраться из горящего строения — на окнах были установлены решетки.



Ольга Плешкова