В Набережных Челнах осудили мужчину за изготовление кастета и избиение знакомого

В Набережных Челнах осудили мужчину за изготовление кастета и избиение знакомого. Об этом сообщается на сайте городского суда.



В феврале 2020 года мужчина подрался со знакомым в своем же гараже. Суд установил, что мужчина нанес потерпевшему удары, предположительно, металлической трубой, что привело к тяжелым последствиям для здоровья.

Кроме этого, полиция при обыске обнаружила у мужчины холодное оружие — самодельный кастет, который он изготовил в гараже.

Суд квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также по статье «Незаконное изготовление холодного оружия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии строгого режима.

Ранее в Челнах поместили в СИЗО хулиганов, которые избили в трамвае врача.

Ольга Плешкова