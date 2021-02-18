В Челнах арестовали хулиганов, которые избили в трамвае врача

В Набережных Челнах арестовали двоих хулиганов, которые избили в общественном транспорте врача за замечание. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Суд поместил двоих подозреваемых под стражу до 16 апреля. Постановления суда в законную силу не вступили.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что инцидент произошел 15 февраля, примерно в 18.20, в вагоне трамвая маршрута №10 на ост. «Медгородок». Подозреваемые пререкались с пассажирами и кондуктором. В какой-то момент 56-летний врач вмешался в конфликт и заступился за одного из пассажиров. Это разозлило дебоширов, они повалили его на пол и начали избивать. Затем они выбежали на остановке. Подозреваемых в происшествии задержали в тот же вечер.

Ольга Плешкова