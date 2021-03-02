В Челнах строится мечеть с конференц-залом и лифтом

В Челнах инспекторы Северо-восточного территориального органа по надзору за строительством совместно с территориальным органом инспекции Госстройнадзора РТ провели проверку качества выполненных работ в ходе строительства соборной мечети. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Согласно проектной документации, мечеть общей площадью 6593 кв. метра будет состоять из центрально-купольного помещения с колоннадами и двумя флигелями по бокам. Здесь предусмотрено четыре минарета: два высотой 80 м и два — 60 м. Внутри здания будут располагаться молельные зоны, конференц-зал, помещение для проведения никаха, столовая, медпункт, учебные залы медресе на 200 учащихся.

Фото: tatarstan.ru

Вместимость мечети составит от 1,7 тыс. прихожан в будни, до 3,2 тыс. в праздничные дни. Кроме того, предусмотрены условия для маломобильных групп населения. Также для удобства прихожан установят пассажирские лифты.

Фото: tatarstan.ru

Сейчас в двух из шести блоков строящейся мечети уже завершили работы по монолитному железобетону. Параллельно рабочие ведут монтаж стен двух минаретов. В ближайшее время они приступят к кирпичной кладке перегородок и наружных стен во всех блоках.

Застройщик объекта — Фонд финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть». Лицо, осуществляющее строительство, — ООО «СК «КамАвтоСтрой».

Строительство мечети стартовало в 2010 году, она возводится благодаря пожертвованиям жителей и активному участию предприятий Набережных Челнов. В настоящее время опалубку для опорного кольца под центральный купол диаметром в 19 метров заказали на Елабужском автомобильном заводе, работы по которым выполняются на безвозмездной основе.

В октябре прошлого года в городе открыли мечеть в стиле хай-тек. Это первая придорожная мечеть в Челнах.