В России за сутки зарегистрировали еще 10 565 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 565 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 268 215 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 966 человек, всего — 3 838 040 человек. За сутки коронавирус унес жизни 441 россиянина, всего от инфекции скончались 86 896 человек.

Напомним, вчера в России сообщалось о 11 571 случае заражения коронавирусной инфекцией.

Маргарита Головатенко