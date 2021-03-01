Источник: в Казани к задержанному экс-главе управления Ростехнадзора вызвали скорую

Фото: «Реальное время»

По данным источников «Реального времени», после доставки в изолятор временного содержания бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров пожаловался на здоровье и настоял на вызове скорой. В данный момент ему оказывают медицинскую помощь.



Напомним, 64-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей. Сегодня его задержали на 48 часов. Делом занимаются сотрудники СК и ФСБ.

Как удалось выяснить «Реальному времени», уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбуждено 24 февраля 2021 года, причем в отношении неустановленных лиц. Петров по этому делу пока не допрашивался, хотя за последние месяцы неоднократно приглашался для дачи показаний в качестве свидетеля в рамках другого дела.