СК: посредником взятки 1,4 млн рублей выступил начальник челнинского отдела Ростехнадзора

Фото: «Реальное время»

Сегодня вечером Следком по РТ подтвердил факт задержания бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



По версии следствия, посредником коррупционной схемы выступил экс-руководитель челнинского отдела Ростехнадзора, через которого в 2019-м подозреваемый получил взятку на сумму более 1,4 млн рублей от директора коммерческой фирмы. За эту сумму в надзорном ведомстве обещали поспособствовать «в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановки в городе Набережные Челны», уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

«Противоправная деятельность подозреваемого установлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного управления СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ», — подчеркнул старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных мер пресечения.

Напомним, Бориса Петрова задержали сегодня в Казани в здании Следкома, куда он пришел вместе с адвокатом по вызову следователя. После задержания ему вызывали скорую.