Bloomberg: Россия вошла в список «горячих точек» из-за роста цен на продукты

Россия оказалась в списке стран, где проблема роста цен на продовольственные продукты станет угрозой для экономики и власти. Помимо РФ, в перечень попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Об этом пишет Bloomberg.



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, на которые ссылается издание, в январе мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Это из-за возросшего спроса со стороны Китая, уязвимости цепочек поставок продуктов и неблагоприятных погодных условии. Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс считает, что последствия роста цен на продукты будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и «выйдут за ее рамки».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России многие до сих пор вспоминают взлетевшие цены на продовольствие и пустые полки в магазинах после распада СССР. Счетная палата еще в январе предупреждала, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту. В Минсельхозе с такой оценкой не согласились, заявив что агропромышленный рынок в стране по многим показателям «перевыполняет пороговые значения». Авторы статьи обращают внимание на то, что введение тарифных квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на ряд продуктов могут спровоцировать рост инфляции.



Согласно последним данным Росстата, за неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца. Стоимость куриного мяса выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%.



Татьяна Леухина