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Пробки в Казани достигли 10 баллов

08:15, 02.03.2021
Пробки в Казани достигли 10 баллов
Фото: скриншот

В Казани во вторник утром пробки достигли 10-балльного уровня. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на проспекте Ямашева возле «Ак Барс Арены». Из-за ДТП образовались пробки на ул. Академика Арбузова, на перекрестке улиц Декабристов и Ш. Усманова, улицах Ершова и Гвардейской.

Затруднены въезды в город: заторы наблюдаются на улицах Камчатской, Ударной, Вересаева, Мира, из села Куюки — по улице Кул Гали.

По состоянию на 7.53 в столице Татарстана наблюдались 9-балльные пробки.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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