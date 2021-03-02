В Казани утром образовались 9-балльные пробки

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В Казани утром во вторник на дорогах образовались 9-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 7.53.

Традиционно огромные заторы наблюдаются на улице Аграрной, проспекте Победы, Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя. Также пробки образовались на Мамадышском тракте, Каспийской, Танковой, Гвардейской улицах. Движение затруднено на улице Декабристов сразу из-за двух ДТП.

Кроме того, пробки появились на улицах Копылова, Камчатской, Ударной, Вересаева, Мира.