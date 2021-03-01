В Татарстане произошел пожар на ферме: во время эвакуации пришлось принять роды

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане произошел пожар на ферме в селе Альмендерово Апастовского района. Спасатели вместе с сотрудниками фермы спасли 77 коров и телят и приняли роды.

Сообщение о возгорании поступило в 15.15. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение крыши котельного помещения одноэтажного кирпичного здания фермы, внутри здания было сильное задымление. Вместе с сотрудниками фермы спасатели вывели коров и телят и начали тушить огонь через оконный проем помещения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Во время пожара у одной из коров начался отел. В момент эвакуации корова рожала практически на ходу. И теленка, и его маму спасли, сразу же увезли на другую ферму, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В четыре часа дня возгорание потушили и приступили к ликвидации последствий. Огнем повреждена котельная на площади 20 кв. метров. Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

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Ольга Плешкова