В Набережных Челнах в прошлом году собрали почти 63 млрд рублей налогов

За 2020 год в Набережных Челнах в бюджеты всех уровней поступило на 13% налогов больше, чем в 2019 году — 62,7 млрд рублей, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью мэрии города.

Из них за 2020 года в бюджет автограда поступили 4,2 млрд рублей. Рост налоговых поступлений в бюджет Набережных Челнов составил 123 млн рублей (103% к уровню 2019 года).

Из 62,7 млрд рублей налогов, собранных в Челнах, 42,7 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 15,8 млрд рублей — в бюджет Татарстана.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) Татарстана перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года.



Татьяна Демина