Малые нефтяные компании Татарстана сократили выплату налогов почти на треть

По итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) республики перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года. Об этом сегодня сообщил президент РТ Рустам Минниханов на совещании, посвященном итогам деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2020 году и задачам на 2021 год.

«Тем не менее это большие, серьезные цифры. Любая МНК платит налогов больше, чем любой завод», — прокомментировал он показатели.

По словам президента Татарстана, снижение налоговых поступлений связано с общим падением добычи нефти, которое составило в республике 10,8%. Добыто 32,7 млн тонн нефти, из которых 7 млн тонн пришлось на МНК.

Распространение новой коронавирусной инфекции привело к тяжелым последствиям в нефтяной отрасли. Добыча нефти в России опустилась до уровня 10-летней давности и составила почти 500 млн тонн. Большинство компаний вынуждено было искать пути оптимизации операционных затрат, и одними из первых ощутили это нефтесервисные компании. Падение российского сервисного рынка по итогам года оценивается в 20—25% в долларовом выражении.

Фото: m24.ru

Минниханов также отметил роль соглашения ОПЕК+ в преодолении кризиса. Так, в мае — июне участники соглашения сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, что помогло стабилизировать ситуацию на рынке уже к концу июня. Россия продолжила играть ключевую роль в координации мировых цен на нефть, подчеркнул сегодня президент Татарстана.

По итогам прошедшего года в Татарстане добыча нефти снизилась на 10,8%, или 3,9 млн тонн. Всего было добыто 32,7 млн т нефти. Компания «Татнефть» произвела 25,7 млн т нефти (годом ранее — 29,46 млн тонн). Малые нефтяные компании республики добыли 7 млн т нефти (-150 тыс. тонн).



Луиза Игнатьева