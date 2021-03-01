Мэр Челнов попросил «не перегибать палку» при проверках на утренниках в детских садах

Фото: Гуландам Фатхуллина

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в преддверии праздничных утренников призвал усилить контроль на входе в детских садах города. «Палку не перегибайте, но и не упрощайте», — указал он.

Магдеев напомнил о необходимости температурного контроля для родителей на входе: «Приборы должны быть в рабочем состоянии и показывать нормальную температуру, а не 35 градусов». Также он акцентировал внимание на обязательном наличии антисептических средств для обработки рук.

Магдеев напомнил, что детей с повышенной температурой необходимо отправлять домой, пишут «Челниниские известия». Он сообщил, что его внук две недели просидел дома и переболел, после того как у него на фильтре в детском саду выявили повышенную температуру.

Фото: Гуландам Фатхуллина

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Татарстану разъяснили, как и на каких условиях можно провести в детсадах утренники с участием родителей. В частности, на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м площади для соблюдения социальной дистанции. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина