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На телеканале «Россия-24» представят документальный фильм о Татарстане

16:10, 30.01.2021
На телеканале «Россия-24» представят документальный фильм о Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На телеканала «Россия-24» выйдет фильм журналиста Алексея Михалёва «Татарстан: путь к согласию». Главными героями киноленты стали жители республики.

Это уже вторая картина о республике. Летом прошлого года канал показывал фильм журналиста Сергея Брилева «Волга, Кама и притоки», посвященного 100-летию ТАССР. В нем затрагивалась история становления татарской республики в советский период и жизнь Татарстана сегодня.

Фото: Ринат Назметдинов

Фильм Михалёва покажут сегодня в 17:31, 2:31 и в воскресенье в 21:31, сообщает «Вести.Татарстан».

Татьяна Леухина
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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