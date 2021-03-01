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РКОД потратит 5,6 млн рублей на закупку источников радиоактивного излучения на основе йода

16:24, 01.03.2021
РКОД потратит 5,6 млн рублей на закупку источников радиоактивного излучения на основе йода
Фото: oncort.ru

Республиканский онкологический диспансер (РКОД) закупит источники радиоактивного излучения на основе йода для лечения предстательной железы методом брахитерапии. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнителем назначено ООО «Бебиг». Предприятие должно поставить в больницу «закрытый источник радиоактивного излучения, имплантируемый, на основе йода-125, изготовленный в виде герметичного цилиндра диаметром не более 0,8 мм и длиной не более 4,5 мм на саморассасывающейся нити».

На эти цели потратят более 5,6 млн рублей. Финансирование закупки источников будет происходить из средств ОМС.

Общество Татарстан
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