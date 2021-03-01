РКОД потратит 5,6 млн рублей на закупку источников радиоактивного излучения на основе йода

Республиканский онкологический диспансер (РКОД) закупит источники радиоактивного излучения на основе йода для лечения предстательной железы методом брахитерапии. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнителем назначено ООО «Бебиг». Предприятие должно поставить в больницу «закрытый источник радиоактивного излучения, имплантируемый, на основе йода-125, изготовленный в виде герметичного цилиндра диаметром не более 0,8 мм и длиной не более 4,5 мм на саморассасывающейся нити».

На эти цели потратят более 5,6 млн рублей. Финансирование закупки источников будет происходить из средств ОМС.