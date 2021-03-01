Хабиров отказался от собственной спальни в технопарке в Уфе

Фото: глава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не проектировать при его кабинете в технопарке IQ-Park в Уфе спальню. Об этом он заявил на совещании в правительстве после доклада о поддержке предпринимателей главы профильного Госкомитета Риммы Бойцовой.

Римма Бойцова доложила о проектировании технопарка. Помимо библиотеки, медиастудии, концертной площадки, конференц-зала, экошколы, парка городского фермерства, кинотеатра под открытым небом, кванториума, панорамы 360°, институтов развития и делового клуба, лаборатории, офисов, промышленных боксов, при кабинете главы республики появилась спальня.

Фото: glavarb.ru

«Я не знаю, какой умник это придумал, но как мы договаривались, там должен был быть мой кабинет. Я не очень понял, зачем к этому кабинету спальню приделали. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья, не надо этого делать. Если вы хотите сделать гостиницу для резидентов, так сделайте», — цитирует Хабирова «Интерфакс».

IQ-Park в Уфе должен открыться в мае 2021 года.



Ольга Плешкова