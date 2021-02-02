Кабмин Татарстана поручил начать подготовку проекта планировки второй очереди БКК

Кабмин Татарстана одобрил предложение исполкома Казани о подготовке проекта планировки нового участка Большого Казанского кольца (БКК) по улице Меховщиков. Речь идет об отрезке от ул. Технической до Кировской дамбы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Тендер на разработку проектной и рабочей документации для второго этапа второй очереди строительства Большого Казанского кольца объявили еще в конце августа. Сумма контракта составляет 161 млн рублей, деньги выделяются из бюджета республики. Известно, что участки будут четырехполосными с разделительной полосой шириной в два метра. Ширина же полос движения будет меняться: от 3,75 м на Тихорецкой до 3,5 м на развязке и Девятаева и 3,25 м на Меховщиков. Подробности — в материале «Реального времени».



Напомним, первый этап работ на второй очереди БКК — от ул. Борисковской до Технической — стартовал в марте 2020 года. Протяженность этого участка составляет 1,2 км. На него выделили 2,6 млрд рублей, 1,7 млрд из которых — федеральные.



Татьяна Леухина