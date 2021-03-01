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Клубы РПЛ рассматривают варианты увеличения лимита до 12 легионеров в заявке

12:07, 01.03.2021
Клубы РПЛ рассматривают варианты увеличения лимита до 12 легионеров в заявке
Фото: premierliga.ru

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть пересмотрен. Новые варианты обсуждает инициативная группа клубов лиги, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, рассматриваются два варианта, которые предусматривают увеличение числа иностранных футболистов в заявках команд до 10 и 12 легионеров соответственно.

Основным аргументом в сторону увеличения лимита инициаторы приводят плохое выступление отечественных клубов в еврокубках, которые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и Европы одержали лишь 1 победу в 26 матчах.

Фото: rotor-volgograd.ru

При этом инициативу пока не поддерживают в Российском футбольном союзе (РФС), где предлагают тщательнее проанализировать последствия нынешней формулы лимита на легионеров «8+17».

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал с основными вариантами дальнейшего развития РПЛ.

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