В Татарстане отец ранил сына во время совместного распития алкоголя

В Пестречинском районе Татарстана отец ранил сына ножом — сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи. Там сообщили, что 30-летний житель села Ковали поступил в больницу с проникающим ножевым ранением. Татарстанец сообщил, что ранение ему нанес отец.



Сотрудники уголовного розыска выехали по адресу, откуда доставили пострадавшего. В жилом доме оперативники задержали его 52-летнего отца, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Удалось установить, что перед произошедшим мужчины распивали спиртные напитки, после чего завязалась ссора. Отец не совладал с эмоциями и ударил сына в область живота ножом. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Татарстане задержали подозреваемого в покушении на убийство сына сожительницы, с которым мужчина распивал спиртное. Предполагается, что во время распития спиртного между мужчинами завязалась ссора, которая завершилась ранением. Потерпевший госпитализирован в ЦРБ.

Маргарита Головатенко