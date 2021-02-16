В Татарстане задержали подозреваемого в покушении на убийство сына сожительницы

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего подозреваемого в покушении на убийство сына сожительницы, с которым мужчина распивал алкоголь. Об этом сообщается на сайте Росгвардии по РТ.



Сообщение о ранении ножом молодого человека по улице Стахановской поступило 15 февраля около 20 часов. О том, что 18-летнего сына ранил ножом сожитель, сообщила мать потерпевшего. Предполагается, что во время распития спиртного между мужчинами завязалась ссора, которая завершилась ранением.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого подозреваемого и передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ранее подозреваемый был судим.

Потерпевший госпитализирован в ЦРБ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане 51-летнего местного жителя обвиняли по статьям об убийстве и покушении на убийство. Он распивал спиртное в компании трех приятелей. Произошла ссора, подозреваемый напал на собутыльников, вооружившись двумя ножами.

Маргарита Головатенко