Минцифры РТ: более 2 тысяч татарстанцев скачали приложение «Забота»

В Татарстане новую цифровую платформу по предоставлению мер социальной поддержки «Забота» протестировали 2,3 тыс. жителей республики. Количество скачиваний выросло в 27 раз (изначально приложение скачали 87 раз), сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Сервис заработал в Татарстане с конца прошлой недели. С чат-ботом, который встречает пользователей при открытии приложения, пообщались уже более 3,5 тысячи человек. Через портал татарстанцы подали уже 323 заявки на получение мер поддержки.

До конца второго квартала разработчики планируют перевести сервис на татарский язык, а также добавить семь новых мер поддержки.

Фото: zabota.tatar.ru

С помощью приложения можно получить субсидии на оплату ЖКУ инвалидам, оформить ежемесячное пособие на ребенка, основную и дополнительную компенсации части родительской оплаты за детский садик, субсидии на оплату ЖКУ многодетным семьям, субсидии на проезд многодетным семьям, субсидии на лекарства многодетным семьям, ежемесячную денежную выплату на проезд пенсионерам. Создатели сервиса уверяют, что пользователи совершают в три раза меньше шагов для получения субсидий и до 12 раз быстрее находят подходящую меру поддержки.

Татьяна Леухина