Кабмин Татарстана постановил изъять у «ТФБ РИФ» земельный участок для строительства дороги

Кабмин Татарстана постановил изъять земельный участок у ЗРПИФ «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд». Он потребовался для строительства дороги Сорочьи Горы — Шали.

Согласно документу, для работ нужен участок площадью 5 124 кв. м. Он будет «отрезан» от крупного участка сельхозземель общей площадью более 1 100 га.

Из постановления также следует, что собственник получит компенсацию за изымаемые земли.

Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 1 февраля.

Напомним, в декабре правительство Татарстана постановило изъять земельный участок в Лаишевском районе РТ под строительство дороги к логоцентру «Почты России». Земля принадлежит рентному фонду «Ак Барс — Горизонт».

