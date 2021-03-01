Названы победители кинопремии «Золотой глобус — 2021»

В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в полувиртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок — из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Лучшим коротким сериалом по версии «Золотого глобуса» стал «Ход королевы». Премию за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой.

Награда «Лучший драматический фильм» — досталась ленте Хлои Чжао «Земля кочевников». Также ее признали лучшим режиссером. Она стала первой с 1984 года женщиной, одержавшей победу в этой номинации.

Лучшим актером в драматическом фильме посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Лучший комедийный фильм — «Борат 2». Саша Барон Коэн, исполнитель главной роли, получил награду как лучший актер в комедии или мюзикле.

Награда за лучшую женскую драматическую роль досталось актрисе Андре Дэй за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучшим актером второго плана в полнометражном фильме признали Дэниэла Калуя за роль в фильме «Иуда и черный мессия». Награда за лучший сценарий досталась фильму «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Мультфильм «Душа» получил премию в номинации «Лучший анимационный фильм».

Номинанты на премию «Золотой глобус» были объявлены в начале февраля.