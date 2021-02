Gambit выиграла у Virtus.pro в финале IEM Katowice 2021 и стала пятой командой, выигравшей супертурнир

Российская команда Gambit Esport вырвала победу у Virtus.pro со счетом 3:1 в гранд-финале мейджора IEM Katowice 2021 по CS:GO.



Команда Владислава «nafany» Горшкова обыграла VP на картах Dust2 (16:6), Train (16:4) и на Overpass (16:5), и уступила лишь на Vertigo — 14:16.

За победу на турнире Gambit получила $400 тысяч. Медведи за второе место получат $180 тысяч. Напомним, это был первый в истории российский финал на мейджорах по Counter Strike.

Gambit стала пятой командой, выигравшей супертурнир в Катовице. IEM Katowice 2021 проходил с 18 по 28 февраля.

Congratulations @GambitEsports



The next to etch their names on the #IEM Katowice trophy and leave their mark on CS:GO history forever.



Outstanding performance pic.twitter.com/0h8Peod7ge