В финале IEM Katowice 2021 сегодня сойдутся Virtus.pro и Gambit. Это первый в истории финал российских команд

Российская организация Virtus.pro накануне выиграла в полуфинале у Team Liquid (2:0), а Gambit ранее победил Team Spirit. Таким образом, в гранд-финале мейджора по CS:GO впервые встретятся две команды из СНГ.

Уже в четвертьфинале «медведи» выиграли у фаворитов турнира — датской Astralis (2:1), а Gambit Esports обыграл других записных фаворитов и лидеров рейтинга NAVI — 2:0. То есть в топ-6 группового турнира по CS:GO сошлись сразу четыре коллектива из СНГ. Перед стартом турнира мы писали материал, где указывали, что этот мейджор может стать самым удачным для СНГ-коллективов.

Гранд-финал IEM Katowice 2021 состоится сегодня, 28 февраля. Начало матча — в 17.00 мск. Победитель финала получит $400 тыс. Серебряный призер — $180 тысяч.