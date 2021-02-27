Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России, Косторная — 6-я

Фото: Евгений Семенов / vk.com/eteritutberidze

В субботу в Москве стартовал финал Кубка России по фигурному катанию.

В женском одиночном катании в первый соревновательный день победила Камила Валиева. По итогам короткой программы фигуристка из группы Этери Тутберидзе набрала рекордные 88,71. Второе место заняла Дарья Усачева — 79,12.

Тройку лучших замкнула Елизавета Туктамышева, набравшая 77,74 балла. Чемпионка Европы Алена Косторная провалила свое выступление, оставшись на шестой строчке.

Отметим, что по итогам финала Кубка России определится третий участник сборной России на чемпионате мира. Ранее туда пробились Анна Щербакова и Александра Трусова. Подробное превью финальных соревнований Кубка России читайте в материале «Реального времени».

Финал. Женщины. Короткая программа.

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14

7. Софья Самодурова — 68,92...